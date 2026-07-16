Akın Gürlek'ten Ahbap soruşturması açıklaması: Her kuruşun hesabı verilecek

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın, devletin vatandaşların bağış ve emanetlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Bakan Gürlek, afet dönemlerinde faaliyet gösteren şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarının toplum için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Gürlek açıklamasında, "İyiliği çoğaltan her girişimin yanında olduk ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın kalkanı olamaz. Sivil toplum kuruluşları tarafından şeffaflık hukuki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilmelidir. Kimse yardımlaşma durumunu istismar edemez.” dedi

"Hakim ve savcıların hedef gösterilmesine izin vermeyeceğiz"

Yargının hukuk temelinin bel kemiği olduğunu belirten Bakan Gürlek "Elbette yargı kararları demokratik toplumlarda tartışılabilir eleştirilebilir. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek tehdit etmek tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı

"Hiç kimseye ayrıcalık yok"

“Hukuk önünde herkes eşittir. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.” diyen Gürlek “Yalnızca hakkı hukuku delili ve vicdanı esas alır. Temel hedefimiz vatandaşın adalete güven duyduğu bir sistemi daha ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.

"Faili meçhul dosyaları zamanın karanlığına bırakmayacağız"

Bakan Gürlek “Faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irada ortaya koyduk. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemlerle tesis ettik. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu. Suç örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek “Sokakları suç örgütlerine bırakmayız.” dedi.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadelenin de devam ettiğini söyleyen Bakan Gürlek "Soruşturmalarda rehavete kesinlikle yer verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele

Gürlek “Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu batağına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani sorumluluğudur.” dedi. Adalet Bakanı Gürlek, IBAN kiralama olarak bilinen eylemlere ilişkin daha açık ve caydırıcı bir yaptırım sistemi uygulayacaklarını da söyledi.

Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların yüzde 83'ünün uzlaşmayla sonuçlandığını belirten Gürlek "Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1 milyon 448 bin dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerle de soyut ve dayanaksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik." diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklar

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de değinen Bakan Gürlek, "Amacımız çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek." dedi.