Akın Gürlek’ten Ahmet Şık’a suç duyurusu ve tazminat davası

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya attığı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirtilerek, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar denildi:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet ŞIK isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.

Müvekkilimiz ve eşi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık'ın yalan beyanlarının aksine müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir.

Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak alınacaktır.

Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır.

Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne oldu?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "fon soruşturması" kapsamında gündeme getirdiği iddialarla gündem olmuştu.

Şık, son olaral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturmaları ve Süzer Plaza üzerinden yargı ve iktidar ilişkilerine dair iddialarda bulundu.

Ahmet Şık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle 6 soru yöneltti.

Paylaşımında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer’in 2025 yılı sonlarında İstanbul’da, Akın Gürlek’in Başsavcı olduğu dönemde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığını ve adli kontrolle serbest bırakıldığını anımsatan Şık, "Bu Süzer Plaza çok hareketli bir yer" dedikten sonra çeşitli iddialar gündeme getirdi.

Şık, açıklamasında şu iddiaları gündeme getirdi:

"CHP’nin İstanbul kayyımı Gürsel Tekin, defaatle bu Süzer Plaza’daki “Nobu” isimli restoranda görülüyor. Hem de kimlerle hem de kayyım olmasından önce... Ama daha önemlisi var: Son günlerin olaylı kurumu SPK de Süzer Plaza’da bulunuyor.

Denilen o ki soruşturmalar vesilesiyle SPK ile yakından ilgili bakan da Süzer Plaza’daki en lüks dairelerden birinde kiracıymış. Hayli yüksek bir meblağ olan kirası ödeniyor mu? Ödeniyorsa memur maaşıyla nasıl oluyor bilmiyoruz. Bir de kiracısı olduğu lüks dairenin tadilat ve dayanıp döşenmesi kısmının da Süzerler tarafından karşılandığı söyleniyor.

SPK’nin, Süzer Plaza’ya taşınmasına önayak olduğu kamuoyunda yaygın olarak kabul gören AKP’li iş insanı Davut Yasin Bilen var bir de… Bu dairenin sahibinin de o olduğu iddia ediliyor. Davut Yasin Bilen ile devam edelim. Bilen, Süzer Plaza’da yaşıyor (kaynak yaşatılıyor diye aktardı) ve iddiaya göre bir takım alengirli işlerin çözülmesinde ilgili taraflara yardımcı oluyor.

83 yaşında olmasına rağmen her gün işinin başında olan baba Mustafa Süzer’in büyük bir hayali var. İstinye sırtlarında kendisine ait olan çok büyük bir araziye içinde alışveriş merkezlerinin de bulunduğu 'Marmara' isminde bir konut projesini hayata geçirmek istiyor Mustafa Süzer. Ama bildiğiniz gibi bir yandan da Süzer Plaza’nın kendisi zaten kaçak. Usulsüz birçok işlemle oraya dikildi ve yıkılamadı.

Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde ruhsat izni verilen inşaatın durdurulup yapılanların yıkımı için sonraki belediye başkanları Nurettin Sözen ve Recep Tayyip Erdoğan çok uğraştı. Ama dönemin ANAP iktidarında yıkımın engellenmesi için Şişli ve Beyoğlu ilçelerinin sınırları değiştirildi.

ANAP’lı Şişli Belediyesi'nden gerekli izin ve onaylar alınarak projenin önü açıldı. (Meraklısı, Gökkafes diye anılan Süzer Plazanın hikayesini şu linkten okuyabilir: https://mimdap.org/gozlem/ystanbulun-syrtyndaki-hancerler/)

Her ne kadar her şey kitabına uydurulmuş gibi görünse de bu konu Demokles’in kılıcı gibi Süzerler üzerinde sallanıyor.

Türkiye’de geçerli rejimin bir tek kişinin dudakları arasındayken ve yargı da o dudaklardan dökülecek söze çok kıymet verdiğinden kimsenin ve hiçbir şeyin garantisi yok. Bir de oğul Süzer gözaltında iken Süzer Plaza’da Davut Yasin Bilen’in ev sahipliğinde milyonlarca doların çok sık konuşulduğu hayli hareketli günler yaşanmış.

Bu hareketli günlerde Süzerlere ait Bebek’teki villalardan da konu açılmış ama nihayetinde ortalık sakinleştikten sonra Akın Gürlek Ritz Carlton’daki dairelerden birinde kiracı olmuş.

Tapu kaydının Davut Yasin Bilen adına olduğu öne sürülen daire, yeni taşınacaklar için tadilat yapıldıktan sonra içi de dayanıp döşendikten sonra teslim edilmiş. Dairenin 30 milyon TL tutan tadilat ve döşenmesi işlemleri de Süzerlere ait şirket tarafından gerçekleştirilmiş iddiaya göre. Dairenin kirasıysa 750 bin TL…

Ritz Carltonda kiracı olan Gürleklerin üst kat komşusu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Baran Süzer, yan daire komşusu ise yine uyuşturucu soruşturması şüphelisi olan Ali Ulusoy. SPK’nin de içinde bulunması nedeniyle Elif Gülşah Gürlek, İstanbul’un trafik sorunuyla boğuşmadan evle işi arasındaki mesafeyi asansörle katediyor. Hatta yemeklerini de plazanın içindeki lüks restoranda yiyor."

Ahmet Şık'tan Gürlek'e 6 soru

Ahmet Şık, açıklamalarının sonunda Akın Gürlek’e yanıtlaması istemiyle şu 6 soruyu yöneltti:

- Davut Yasin Bilen’in veya yakınlarından birinin Süzer Plaza’da dairesi var mıdır?

- Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek bu dairede kiracı mıdır?

Dairenin aylık 750 bin TL kira bedeli ödenmekte midir? Kim tarafından? - ----- Dekontları var mıdır?

- Dairenin 30 milyon TL tutan tadilat ve dayanıp döşenmesi maliyeti kim tarafından karşılanmıştır?

- Tapuda evin sahibi olarak görünen Davut Yasin Bilen’le ne tür bir ilişkiniz vardır?

- Aynı zamanda SPK’nin yönetiminde olan Elif Gülşah Gürlek’in plazada bulunan “Nobu” isimli restorandaki yediği yemeklerin aylık 250 bin TL’lik faturasını kendisi mi, Bakan bey mi, yoksa Süzer Holding mi ödemektedir?