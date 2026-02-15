Akın Gürlek’ten 'Furkan Torlak basın müşaviriniz mi?' sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Torlak’ın basın müşaviri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Gazeteci Seyhan Avşa, Bakan Gürlek'e, 'Furkan Torlak'ın basın müşaviriniz mi?' sorusunu yönelttiğini ve Gürlek'in bu iddiaları kesin dille yalanladığını duyurdu.
Furkan Torlak “Uyuşturucu“ ve “fuhuş“ soruşturmasında itirafçı ifadelerinde adının geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etmişti. Furkan Torlak'ın Bakan Gürlek'in danışmanlığını yaptığı haberleri ise tartışmalara neden olmuştu.
Furkan Torlak istifa etmişti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, “Uyuşturucu“ ve “fuhuş“ soruşturmasında adının geçmesinin 13 Aralık'ta istiafa etmişti,
Torlak istifasında “Hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığımı vurgulamak istiyorum. Kurumun yıpranmaması için görevimden ayrıldım” ifadelerini kullanmıştı.