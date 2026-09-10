Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşı birkaç kez yer değiştirilmiş, kimyasalla yok edilmiş olabilir

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Gürlek'in yürütülen son soruşturmalar ve gündemdeki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalar aktarıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Cansız bedeni kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir."

Ne oldu?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. Uzun süre olay, Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'nde intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinden ele alındı. Ancak 2026'da yeni dijital deliller ve teknik incelemeler sonrasında dosya “kasten öldürme” ve delilleri yok etme/gizleme şüphesi üzerinden yeniden derinleştirildi.

Nisan ayından itibaren peş peşe operasyonlar yapıldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eski başhekim, polisler ve çeşitli kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

En kritik gelişme: Umut Altaş'ın FBI ifadesi

Dosyanın şu andaki en önemli gelişmesi Umut Altaş'ın ABD'de verdiği ifade.

Altaş, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili firari şüpheliydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve ABD'de yakalandı.

Türkiye'nin adli yardımlaşma talebi kapsamında 19 ve 20 Ağustos 2026'da Pennsylvania'daki Moshannon Valley İşleme Merkezi'nde FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından sorgulandı.

Türkiye tarafından Altaş'a 109 soru gönderildi. FBI'ın hazırladığı 34 sayfalık tutanak Türkiye'ye ulaştı.

Ve Altaş'ın ifadesindeki en ağır iddia şu:

Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu araç içerisinde tabancayla vurduğunu gördüğünü söyledi.

Altaş'ın anlatımına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Sonel ile birlikte Doku'nun yanına gittiler. Doku otomobilin arka koltuğuna bindikten sonra araçta tartışma çıktı.

Altaş, Sonel'in torpidodan siyah bir tabanca çıkararak Doku'yu vurduğunu, ardından Doku'nun cansız bedeninin bagaja konulduğunu ve kendisinin de cesedin taşınmasına yardım ettiğini anlattı.

Nisan ayında Altaş'ın, Türkiye'deki tutuklu babası Celal Altaş ile yazışmaları dosyaya girmişti. Altaş'ın babasına para göndermesi için baskı yaptığı ve “savcıyı arar her şeyi anlatırım” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edilmişti.

Daha sonra temmuz ayında Altaş'ın savcılığa “itirafname” başlıklı bir mektup gönderdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in kendisine bir cinayeti itiraf ettiğini ileri sürdüğü haberleri çıktı.

Şimdi ise ilk kez ABD makamları önünde, resmi adli yardımlaşma sürecinde alınmış FBI tutanağında çok daha ayrıntılı bir anlatım ortaya çıktı.

Bir diğer kritik gelişme: Eski jandarma komutan yardımcısı

3 Eylül'de dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.

Ali Kahraman'ın, Gülistan'ın kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020'de, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı bir Excel dosyasının görüntüsünü gönderdiği ortaya çıktı.

Bu nedenle soruşturma yalnızca Doku'nun yakın çevresine değil, o dönemde görev yapan kamu görevlilerinin olay öncesi ve sonrasındaki işlemlerine de uzanmış durumda.

Dosyada Sonel'le birlikte dönemin bazı kamu görevlileri ve polisler hakkında da tutuklama kararları verildi.

Soruşturmanın önemli bir bölümü, Gülistan'ın kaybolduğu dönemde kamu görevlilerinin olayla ilgili ne yaptığı, hangi bilgilere ulaştığı ve bazı kayıtların nasıl işlendiği üzerine yoğunlaşıyor.

Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ise nisan ayında tanık sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık dört saat süren ifadesinde özellikle olayla ilgili kamera kayıtları ve “kör nokta” olarak gündeme gelen alanlarla ilgili sorular yöneltildi.

Soruşturma birkaç dalga halinde genişledi.

Nisan 2026: İlk büyük operasyonlarda çok sayıda şüpheli tutuklandı. Eski Vali Tuncay Sonel de bu süreçte tutuklandı.

Nisan-Mayıs: Eski polisler, kamu görevlileri ve dosyayla bağlantılı başka kişiler soruşturmaya dahil edildi.

Temmuz: Yeni operasyon dalgalarında onlarca kişi hakkında işlem yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Temmuz'da yeni operasyonlarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldığını; 15 kişinin tutuklandığını, 14 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve bir şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Ağustos: Dördüncü dalgada 19 şüpheliden 12'si tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 27'ye çıktı.

3 Eylül: Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın tutuklanmasıyla sayı 32'ye çıktı.

Şu an dosyanın kilit noktaları:

• Gülistan'ın akıbeti hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

• Dosya artık ağırlıklı olarak kasten öldürme şüphesi üzerinden ilerliyor.

• Çok sayıda şüpheli tutuklandı; son bilinen sayı 32.

• Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklu.

• Eski jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi de tutuklandı.

• En kritik yeni gelişme, ABD'deki Umut Altaş'ın FBI sorgusunda Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından vurulduğunu gördüğünü iddia etmesi.

• Gülistan'ın naaşı henüz bulunamadı.