Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili X hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek paylaşımında, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm ayrıntılarıyla yeniden ele alınmakta; Hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;
"Gülistan Doku'nun saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; Çok yönlü devam eden işlemler sonucunda gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm ayrıntılarıyla yeniden ele alınmakta; Hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılıyor.
Bu zorlu ve aşamalı süreç büyük bir sabırla takip eden Doku aile acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacağı' hedefiyle; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm olanaklarını seferber etmeye devam ediyor."
— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 14, 2026
