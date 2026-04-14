Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır." ifadelerini kulandı

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Gülistan Doku'nun saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; Çok yönlü devam eden işlemler sonucunda gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm ayrıntılarıyla yeniden ele alınmakta; Hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılıyor.

Bu zorlu ve aşamalı süreç büyük bir sabırla takip eden Doku aile acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacağı' hedefiyle; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm olanaklarını seferber etmeye devam ediyor."