Akın: Zeytinin ölüm fermanı imzalanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AK Parti tarafından madencilikle ilgili hazırlanan kanun teklifinin komisyon görüşmeleri öncesinde açıklama yaptı.

Akın, yazılı açıklamasında, “Yetmedi, bitmedi, usanmadılar, doymadılar! Zeytinlikleri maden aramasına açan yönetmeliği Danıştay durdurmuştu. Hukuk tanımaz AKP, şimdi de giderayak, bu rezalete Meclis’i alet ediyor. Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere de aykırı bu teklif derhal geri çekilmelidir.” ifadelerini kullandı.

TBMM’ye sunulan teklifin kabul edilemez ve zeytinliklerin ölüm fermanı olduğunu söyleyen Akın, şöyle devam etti:

“Zeytin bölgesinin bir insanı olarak bu düzenlemeyi ne ben ne üreticilerimiz ne de Türk milletinin bir ferdi kabul eder. Kime sordular? Kimseye! Yaptım oldum anlayışı ile zeytinliklerin talanına izin vermemiz mümkün değil. Bu yanlışa bölgemizin AK Partili milletvekillerinin de izin vermeyeceğini düşünüyorum. Yanlıştan geri dönülmezse ulusal bir varlık ve ciddi ekonomik değeri olan zeytin ağaçlarının büyük zarar görecek. ‘Sıvı altın’ olarak bilinen ve asırlarca ekonomik değer üreten ağaçlar daha önce de AK Parti iktidarının hedefiydi. Hukuk tanımaz AKP, şimdi de giderayak, bu rezalete Meclis’i alet ediyor. Üreticilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte direndik ve buna izin vermedik. Şimdi yine direneceğiz. AK Parti eliyle zeytinin ölüm fermanı imzalanıyor. Şimdi milletimizle beraber yine her zeminde yine direneceğiz ve bu hukuksuzluğu yine izin vermeyeceğiz.”