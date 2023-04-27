Akkuyu NGS açılış töreni ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı?
Akuyu NGS programı ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilecek törene katılacak mı? Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreniyle ilgili ayrıntılar...
Kamuoyunun merakla beklediği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaasında sona yaklaşılıyor.
Akkuyu Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı bugün saat 13.30 olarak duyurulmuştu. Ancak İletişim Başkanlığı açılışın 16.00'ya ertelendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı rahatsızlıktan ötürü dünkü programını iptal etmişti, Erdoğan bugünkü Akkuyu NGS törenine de video konferans yöntemi ile katılacak.
Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemi ile katılması bekleniyor.
Akkuyu NGS'de ilk nükleer yakıt çalışma sahasına getirilerek Taze Yakıt Deposu’na yerleştirilecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) süreci denetleyecek.
UAEA Akkuyu NGS’yi kayıt altına almasıyla birlikte Akkuyu “nükleer tesis” statüsü kazanmış olacak.
Mersin'de VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa edilmesini öngören İşbirliği Anlaşması imzalandı. 4 ünite de devreye girdiğinde Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu NGS’nin karşılaması bekleniyor.