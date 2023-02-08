Akkuyu NGS, deprem bölgesine 80 araç 200 personel gönderdi

ANKARA (EKONOMİ)-Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde iş yapan yüklenici firmalar, enkaz kaldırma çalışmalarına destek olabilmek için aralarında vinçler, traktörler, ekskavatörler ve damperli kamyonların da olduğu yaklaşık 80 aracı bölgeye gönderdi. Araçlarla birlikte 200'den fazla personel de deprem bölgesine gitti.

Bunun yanı sıra tıbbi yardıma ihtiyaç duyan depremzedelere hava yoluyla doktor taşınabilmesi için Adana Havalimanı'na 60'tan fazla otobüs de sevk edildi.

Ankara ve Moskova’da bulunan Akkuyu NGS ofisleri de depremzedelere destek için topladığı nakdi yardımı AFAD hesaplarına yatırdı.

Mersin’deki Akkuyu NGS personeli ise topladıkları 4 tonluk temel ihtiyaç malzemelerini yetkililere teslim ettiler.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, her saniyenin değerli olduğu bir durumda güçler ve kaynakların derhal harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Zoteeva bu kapsamda desteklerinin süreceğini bildirdi.