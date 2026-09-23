AKOM açıkladı: İstanbul için üç günlük gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da 27 Eylül Pazar, 28 Eylül Pazartesi ve 29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Raporda, "Güne 14 dereceler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini artıracağı, akşam saatlerine doğru (16.00) bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor" denildi.
Sıcaklıkların 17 derece civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildi.
AKOM'un raporunda gök gürültülü sağanak yağış uyarısına da yer verildi.
İstanbul'da 27 Eylül Pazar, 28 Eylül Pazartesi ve 29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/z9vSdSFSdK— AKOM (@ibbAkom) September 23, 2026