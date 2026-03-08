AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık düşecek
AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yeni haftada yağış beklenmiyor. Poyrazın etkisiyle sıcaklıkların salı gününe kadar 10 derece civarına düşmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre kentte yeni haftada belirgin bir yağış öngörülmüyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken, gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.
Açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
