AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte yeni haftada belirgin bir yağış öngörülmüyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken, gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık

11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu