AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklık farkı giderek artacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 7-13 Eylül dönemine ilişkin haftalık hava tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’da gece sıcaklıkları düşüyor

İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken kent genelinde çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzünün etkili olması öngörülüyor. Kuzeyden serin hava taşıyan Poyrazın (10-40 km/s) etkisiyle gün içinde 28-30 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların, gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Gün içi hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde 22°C ve parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde 28°C ve güneşli/açık, akşam saatlerinde 22°C ve az bulutlu, gece ise 20°C ve az bulutlu olması bekleniyor.

Yağış yok, Poyraz sert esecek

Bölge genelinde nem oranı yüzde 45 ile 80 arasında değişim gösterirken deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Rüzgarın ise Poyraz yönünden sert, aralıklarla kuvvetlice (20-50 km/s) esmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelerde yetkililer şu uyarıyı paylaştı:

"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin serin havasını bölgemize taşıyan Poyraz (10-40 km/s) nedeniyle gün içerisinde 28-30 derece aralığında seyreden sıcaklıklar gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor."

Kentte hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, 08.09.2026 ile 13.09.2026 tarihleri arasını kapsayan 6 günlük hava tahmin raporu yayımlandı.