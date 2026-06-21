AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması öngörülüyor.

Kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde esmesi beklenen rüzgar, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken, önümüzdeki hafta ortasına kadar 27-30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık (Yağış beklenmiyor)

23 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık (Yağış beklenmiyor)

24 Haziran Çarşamba: Açık (Yağış beklenmiyor)

25 Haziran Perşembe: Açık (Yağış beklenmiyor)

26 Haziran Cuma: Açık (Yağış beklenmiyor)

27 Haziran Cumartesi: Açık (Yağış beklenmiyor)