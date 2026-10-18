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AKOM açıkladı: İstanbul’da yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın bugün itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Yağışların ardından hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi
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AKOM açıkladı: İstanbul’da yeni haftada hava nasıl olacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeden uzaklaşmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise 15 derecenin altındaki seviyelerden yükselerek yeniden mevsim normallerine ulaşacağı tahmin edildi.

AKOM'un haftalık hava tahim raporu şöyle:

19 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu

21 Ekim Çarşamba: Az bulutlu ve açık

22 Ekim Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

23 Ekim Cuma: Parçalı ve az bulutlu

24 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu