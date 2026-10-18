AKOM açıkladı: İstanbul’da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın bugün itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Yağışların ardından hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeden uzaklaşmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise 15 derecenin altındaki seviyelerden yükselerek yeniden mevsim normallerine ulaşacağı tahmin edildi.
AKOM'un haftalık hava tahim raporu şöyle:
19 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu
21 Ekim Çarşamba: Az bulutlu ve açık
22 Ekim Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
23 Ekim Cuma: Parçalı ve az bulutlu
24 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava https://t.co/epYejYQPdn— AKOM (@ibbAkom) October 18, 2026