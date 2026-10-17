AKOM açıkladı: Kuvvetli sağanak İstanbul'u ne zaman terk edecek?
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yarından itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. AKOM, bugün özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yeni haftada ise İstanbul'da güneşli havanın etkili olması ve sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bugün de devam edecek. Yağışın özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
AKOM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.
İstanbul'da güneşli hava geri dönüyor
AKOM'un tahminlerine göre, kuvvetli sağanak yağış yarından itibaren İstanbul'u terk edecek. Yağışların sona ermesiyle birlikte kentte güneşli hava etkili olacak.
Yarın İstanbul'da hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesi beklenirken, önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden 20 derece civarına çıkacağı tahmin ediliyor.