AKOM açıkladı: Kuvvetli sağanak İstanbul'u ne zaman terk edecek?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bugün de devam edecek. Yağışın özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

AKOM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

İstanbul'da güneşli hava geri dönüyor

AKOM'un tahminlerine göre, kuvvetli sağanak yağış yarından itibaren İstanbul'u terk edecek. Yağışların sona ermesiyle birlikte kentte güneşli hava etkili olacak.

Yarın İstanbul'da hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesi beklenirken, önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden 20 derece civarına çıkacağı tahmin ediliyor.