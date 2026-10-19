AKOM açıkladı: Yağış İstanbul'u terketti, sıcaklıklar 22 dereceye çıkacak
AKOM'un raporuna göre yağışlı hava İstanbul'u terk etti. Sıcaklıkların bugünden itibaren 20 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, hafta başından beri etkili olan yağışlı havanı dün itibarıyla bölgeyi terk etti.
Önümüzdeki hafta boyunca havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı bekleniyor.
Sıcaklıkların bugünden itibaren 20 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da Hava https://t.co/9O59jn1LeC— AKOM (@ibbAkom) October 19, 2026