AKOM açıkladı: Yeni haftada İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini öngördü.

4 Ekim Pazar günü için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunan MGM, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.

MGM, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise İstanbul'da hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte gelecek bir hafta boyunca yağış beklenmediğini tahmin etti.

Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, 16-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrardan 22-24 derece aralığına yükseleceği öngörüldü.