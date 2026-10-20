AKOM duyurdu: Sağanakların ardından İstanbul’da sıcaklıklar yeniden yükseliyor

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İstanbul’da geçen hafta etkili olan ve birçok ilçede su baskınlarına yol açan şiddetli yağışların ardından hava yeniden değişiyor. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Ekim Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmininde, yağışlı havanın bölgeden uzaklaştığını ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağını bildirdi.

Sıcaklıklar 22 dereceye kadar yükselecek

AKOM'un değerlendirmesine göre, hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava İstanbul'u terk ederken, önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

Bugünden itibaren artması beklenen hava sıcaklıklarının hafta içerisinde 20-22 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

20 Ekim Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 15 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 21 dereceye yükselmesi, akşam 16 ve gece saatlerinde ise 14 dereceye gerilemesi bekleniyor. Kentte bugün yağış öngörülmezken, nem oranının yüzde 55 ile 80 arasında değişeceği belirtildi.

Perşembe ve cuma günü yağmur bekleniyor

AKOM'un haftalık tahminine göre, 21 Ekim Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

22 Ekim Perşembe günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte yerel yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması, metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. 23 Ekim Cuma günü de yerel yağışların devam edebileceği belirtilirken, yağış miktarının metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM’dan İstanbul için hafta sonu hava durumu tahmini

AKOM'un raporunda, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günleri İstanbul genelinde yağış beklenmediği bildirildi.

Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 15 ila 20 derece, pazar günü ise 14 ila 19 derece arasında değişeceği öngörülüyor. 26 Ekim Pazartesi günü de parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi ve sıcaklıkların 14 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.