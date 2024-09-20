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AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağını ve yarın saat 17.00'ye kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak geliyor
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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