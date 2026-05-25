AKOM İstanbul için tarih verdi: Bayramda hava nasıl olacak?
AKOM, 25 Mayıs Pazartesi tarihli raporuyla İstanbullulara Kurban Bayramı için hava tahminini paylaştı.
AKOM’un yayımladığı “Dikkat” notuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe günü hariç) İstanbul genelinde havanın çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor. Açıklamada, sıcaklıkların 24-27°C aralığında seyredeceği ve değerlerin yaz mevsimini andıran seviyelere ulaşacağı ifade edildi.
26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü hava 24°C olacak. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise gökyüzü tamamen açılırken termometreler 27°C'yi göstererek haftanın zirvesini yaşatacak.
Gök gürültülü sağanak sürprizi
Bütün hafta hava açık geçerken, bu güzel havaya sadece bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ara verilecek.
Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur giriş yapacak. Ancak bayramın 3. ve 4. günleri (Cuma ve Cumartesi) yağış kenti terk edecek ve güneşli hava (24-25°C) geri dönecek.
