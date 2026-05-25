AKOM İstanbul için tarih verdi: Bayramda hava nasıl olacak?

AKOM’un yayımladığı “Dikkat” notuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe günü hariç) İstanbul genelinde havanın çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor. Açıklamada, sıcaklıkların 24-27°C aralığında seyredeceği ve değerlerin yaz mevsimini andıran seviyelere ulaşacağı ifade edildi.

26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü hava 24°C olacak. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise gökyüzü tamamen açılırken termometreler 27°C'yi göstererek haftanın zirvesini yaşatacak.

Gök gürültülü sağanak sürprizi

Bütün hafta hava açık geçerken, bu güzel havaya sadece bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ara verilecek.

Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur giriş yapacak. Ancak bayramın 3. ve 4. günleri (Cuma ve Cumartesi) yağış kenti terk edecek ve güneşli hava (24-25°C) geri dönecek.