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AKOM, İstanbulluları hafta sonu için uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi
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AKOM, İstanbulluları hafta sonu için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışların yurt genelinde etkili olacağını belirtirken; İstanbul'a AKOM'dan hafta sonu için uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü yağış çok kuvvetli olacak, 19 Mayıs Pazartesi günü de yağışın etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada; cuma gününe kadar yağış beklenmezken; poyrazın etkili olacağı vurgulandı. Cumartesi, pazar ise sağanak çok kuvvetli olacak. 

 

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