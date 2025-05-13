AKOM, İstanbulluları hafta sonu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışların yurt genelinde etkili olacağını belirtirken; İstanbul'a AKOM'dan hafta sonu için uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü yağış çok kuvvetli olacak, 19 Mayıs Pazartesi günü de yağışın etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada; cuma gününe kadar yağış beklenmezken; poyrazın etkili olacağı vurgulandı. Cumartesi, pazar ise sağanak çok kuvvetli olacak.