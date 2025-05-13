AKOM, İstanbulluları hafta sonu için uyardı
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışların yurt genelinde etkili olacağını belirtirken; İstanbul'a AKOM'dan hafta sonu için uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü yağış çok kuvvetli olacak, 19 Mayıs Pazartesi günü de yağışın etkili olması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada; cuma gününe kadar yağış beklenmezken; poyrazın etkili olacağı vurgulandı. Cumartesi, pazar ise sağanak çok kuvvetli olacak.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/WGXbRgOgss— AKOM (@ibbAkom) May 13, 2025