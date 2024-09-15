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AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak!

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısı yer aldı.

Haber Merkezi
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AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü (bugün) serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Merkez'den yapılan açıklamada, kent genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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