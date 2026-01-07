AKOM İstanbul’u saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM’dan yapılan bilgilendirmede, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde etkisini daha da artıracağı belirtildi. Açıklamada, özellikle belirli saat aralıklarında rüzgârın şiddetini artırmasının beklendiği, bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Perşembe günü itibarıyla sıcaklıklar dibi görecek

Açıklamaya göre rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren (22.00) güney yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabahından (08.00) itibaren ise fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (60–90 km/s) esmesi bekleniyor. Meteorolojik koşulların etkisiyle kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

AKOM, sıcaklıkların Perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşeceği ve değerlerin kış normallerine gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Fırtınanın hafta sonunun son gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.