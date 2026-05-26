AKOM Kurban Bayramı için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

AKOM verilerine göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe hariç) İstanbul’da yağış beklenmiyor.

Kentte çoğunlukla güneşli bir havanın etkili olacağı, sıcaklıkların ise 24-27°C aralığında seyrederek yaz değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle 27 Mayıs Çarşamba ve 1 Haziran Pazartesi günleri termometrelerin 27°C'yi göstererek haftanın en sıcak günlerini yaşatması bekleniyor.

Perşembe günü yağmur yağacak

Bu açık ve sıcak havaya sadece Kurban Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen Perşembe günü ara verilecek.

28 Mayıs Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur giriş yapacak ve sıcaklık 24°C seviyelerinde kalacak. Yağışlı havanın Cuma günü itibarıyla kenti terk etmesi ve hafta sonu boyunca gökyüzünün yeniden "Az Bulutlu ve Açık" olması öngörülüyor.