AKOM paylaştı: Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyunca bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağacağı, yarından itibaren hava sıcaklığının yükselmeye başlayacağı bildirildi.

AKOM'un raporuna göre sıcaklık bugün öğle saatlerinde 8 derece olacak.

Akşam ise sıcaklığın 4 dereceye düşmesi ve hafif yağmur bekleniyor.

AKOM'un raporuna göre yağışlar hafta boyunca aralıklı olarak devam edecek, sıcaklık ise 15 derece civarına kadar çıkacak.