AKOM paylaştı: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada güneşli bir gökyüzünün olacağı tahmin ediliyor.
Halihazırda 30-32 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla 28 derece civarına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.
Kentte cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/E9hkYSObBm— AKOM (@ibbAkom) July 2, 2026