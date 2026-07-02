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AKOM paylaştı: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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AKOM paylaştı: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada güneşli bir gökyüzünün olacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda 30-32 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla 28 derece civarına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor.

Kentte cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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