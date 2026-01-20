AKOM paylaştı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Ayaz ve soğuk hava, gece ve sabah erken saatlerde çiy (hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa) ve kırağıya (hafif kar yağmışçasına beyaz örtüye) neden olmaktadır. Çiy, yollara ıslaklık verdiği için toz, toprak vb. kirleticilerle birleşerek hafif kayganlığa neden olurken; kırağı ise gizli buzlanma riskini artırmaktadır" denildi.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu

22 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu

26 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu