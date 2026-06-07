AKOM paylaştı: İstanbul'da gelecek hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) gelecek haftanın hava durumu tahminini paylaştı.

İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 27 ila 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıkla kuvvetli şekilde eseceği öngörülüyor.

Pazartesi günü hava parçalı ve az bulutlu, salı günü parçalı bulutlu, çarşamva ve perşembe günü parçalı ve az bulutlu cuma ve cumartesi günü ise güneşli olacak. Hafta boyunca yağış beklenmiyor.