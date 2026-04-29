AKOM paylaştı: İstanbul'da günlerce sağanak yağış olacak

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

İstanbul'un yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini bildiren AKOM, yağışların önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini göstereceğini aktardı.

Sağanak yağış

İstanbul'da 16 ila 19 derecelerde seyreden seyreden sıcaklıklar yağış havayla birlikte 4 ila 6 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor."

Haftalık hava tahmin raporu

30.04.2026 Perşembe

Min: 8°C Max: 17°C

PARÇALI BULUTLU, AKŞAM YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

01.05.2026 Cuma

Min: 7°C Max: 12°C

ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

02.05.2026 Cumartesi

Min: 6°C Max: 14°C

PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

03.05.2026 Pazar

Min: 6°C Max: 13°C

ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

04.05.2026 Pazartesi

Min: 7°C Max: 12°C

ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

05.05.2026 Salı

Min: 8°C Max: 13°C

ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU

Yağış Miktarı: 5–12 kg arası