AKOM paylaştı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.

Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

26 Ocak Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

29 Ocak Perşembe: Hafif yağmurlu

30 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu