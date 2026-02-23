  1. Ekonomim
  AKOM raporu: İstanbul'da sıcaklıklar sert düşecek, pazar günü kar gelebilir
AKOM raporu: İstanbul'da sıcaklıklar sert düşecek, pazar günü kar gelebilir

AKOM'un raporuna göre, sıcaklıklar çarşambadan itibaren hızla düşerek hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM raporu: İstanbul'da sıcaklıklar sert düşecek, pazar günü kar gelebilir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 10-13°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla hızla azalarak 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kar yağacak mı?

Tahminlere göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Pazar günü için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

AKOM'un diğer günler için hava tahmin raporu ise şöyle:

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu, aralıklı yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu

