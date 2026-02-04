AKOM saat verdi: İstanbul için sağanak yağmur alarmı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), X hesabından yaptığı paylaşımda bugün İstanbul için günlük hava durumu ile birlikte haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Paylaşılan tahmine göre İstanbul’da bugün sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 4 derece olarak ölçülecek.

Öğle saatlerinde parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, sıcaklığın 11 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde çok bulutlu bir havanın hâkim olacağı kentte sıcaklığın 8 dereceye düşmesi, gece saatlerinde ise 7 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşanacak

Haftalık hava tahmin raporuna göre ise İstanbul’da önümüzdeki günlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması bekleniyor.

Açıklamada, özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademeli olarak artacağı ve yeniden 15 derece civarına yükseleceği öngörüldü.

AKOM’un paylaştığı haftalık tahmine göre önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri şöyle olacak:

5 Şubat Perşembe günü hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak tahmin ediliyor.

6 Şubat Cuma günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, akşam saatlerinde yağmur görülmesi bekleniyor. Sıcaklığın 8 ila 15 derece arasında seyredeceği bildirildi.

7 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu havanın hâkim olacağı, sabah saatlerinde yağmur beklendiği ve sıcaklığın 8 ila 14 derece arasında olacağı kaydedildi.

8 Şubat Pazar günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava beklenirken, yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin edildi. Günün en düşük sıcaklığının 7, en yüksek sıcaklığının 13 derece olacağı aktarıldı.

9 Şubat Pazartesi günü de çok bulutlu ve hafif yağmurlu havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, yağış miktarının yine 2 ila 5 kilogram arasında olacağı, sıcaklığın ise 4 ila 9 derece arasında seyredeceği belirtildi.

10 Şubat Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olacağı, yerel yağmur geçişlerinin görülebileceği ve sıcaklığın 3 ila 7 derece arasında olacağı öngörüldü.