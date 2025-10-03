  1. Ekonomim
AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ve lodos etkili olacak

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji biriminin son raporuna göre İstanbul genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve lodos etkili olacak. İBB ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son raporuna göre, İstanbul genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak ve lodos etkili olacak. İBB ekipleri hazır beklerken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Yağış öğleden sonra kuvvetlenecek

Sabah saatlerinde hafif yağışlar görülecek, öğle saatlerinden (14:00) itibaren ise şiddetini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşecek.

Akşam saat 22:00’ye kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda metrekareye 10–20 kilogram arasında su düşmesi öngörülüyor.

Sıcaklık 23 derece, lodos fırtına şeklinde esecek

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği, rüzgârın ise lodos yönünden 15–45 km/sa hızla, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteorolojiye göre yağışların cumartesi günü de aralıklarla süreceği, pazar sabahından itibaren ise havanın açarak güneşli olacağı tahmin ediliyor.

