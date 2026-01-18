AKOM saat verdi: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

Akom'dan yapılan açıklamada, pazar gecesinden pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. AKOM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmasının önemine dikkat çekti.

Haftalık hava tahmin raporu ise şu şekilde;

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

20 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklarla yağmurlu

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu

22 Ocak Perşembe: Yağmurlu

23 Ocak Cuma: Yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu