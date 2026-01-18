AKOM saat verdi: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul'un yeni haftadaki hava durumuna ilişkin rapor paylaştı. AKOM, soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.
Akom'dan yapılan açıklamada, pazar gecesinden pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. AKOM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmasının önemine dikkat çekti.
Haftalık hava tahmin raporu ise şu şekilde;
19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
20 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklarla yağmurlu
21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu
22 Ocak Perşembe: Yağmurlu
23 Ocak Cuma: Yağmurlu
24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/0fut69nsUh— AKOM (@ibbAkom) January 18, 2026