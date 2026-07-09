AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'a çok kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. Raporda, kent genelinde sıcaklık değerleri, beklenen yağış durumu ve rüzgârın etkisine ilişkin değerlendirmelere yer verilirken, vatandaşlara güncel hava koşullarını takip etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Buna göre, bugün yağışların saat 11.00'de il genelinde etkisini artırması, ve akşam 18.00'e kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Cuma günü itibarıyla güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği, sıcaklıkların hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.