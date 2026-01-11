  1. Ekonomim
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamada, gün boyunca yağışlı havanın etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise yağışların karla karışık yağmura döneceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının görüleceği belirtildi.

Bazı bölgelerde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek

AKOM, pazartesi sabah 06.00’dan itibaren yağışların İstanbul genelinde etkisini artırmasının beklendiğini vurgulayarak, bazı bölgelerde yer yer kuvvetli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde;

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu

14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

