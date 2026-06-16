AKOM tarih verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da cuma günü hariç hafta boyunca yağış beklenmezken, kent genelinde çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetleneceği, hafta boyunca aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) eseceği, sıcaklıkların 26-30 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
17 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık
18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
20 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Haziran Pazar: Parçalı ve az bulutlu
22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/QM2Mcczt3r— AKOM (@ibbAkom) June 16, 2026