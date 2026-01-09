AKOM tarih verdi: İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam etkisini tekrar artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına )60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un raporunda pazartesi günü kentte kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

10 Ocak Cumartesi: Fırtına, kuvvetli sağanak

11 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur, yüksekler karlı

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklı hafif karlı

14 Ocak Çarşamba: Parçalı, az bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı, az bulutlu