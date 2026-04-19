AKOM tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul'da çarşamba günü sağanak görüleceği tahmin edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yeni haftada çarşamba günü görülecek aralıklı sağanak yağmur dışında parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, gün içerisinde 15-18 dereceler arasında seyreden sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerinde 8-10 dereceler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
20 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu
21 Nisan Salı: Çok bulutlu, gece yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
23 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
24 Nisan Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
25 Nisan Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
