AKOM tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar havada çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yeniden 3-5 derece artarak yaz değerlerine (29-31 derece) çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden aralıklarla sert esmesi öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

17 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

19 Haziran Cuma: Açık (Güneşli)

20 Haziran Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu