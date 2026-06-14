AKOM tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da yeni haftada sıcaklıklar yükselecek. 20 Haziran Cumartesi günü kentte sağanak bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar havada çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
Sıcaklıkların yeniden 3-5 derece artarak yaz değerlerine (29-31 derece) çıkacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden aralıklarla sert esmesi öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
17 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
19 Haziran Cuma: Açık (Güneşli)
20 Haziran Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/xKk0UizrIU— AKOM (@ibbAkom) June 14, 2026