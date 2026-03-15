AKOM tarih verdi: İstanbul için yeni haftada yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Gün içerisinde 10-14 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 6 derece civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

16 Mart Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

17 Mart Salı: Parçalı ve çok bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mart Perşembe: Yağışlı

20 Mart Cuma: Yağışlı

21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, yerel yağışlı