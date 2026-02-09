AKOM tarih verdi: İstanbul'a bahar havası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Şubat Pazartesi (bugün) raporunda İstanbullulara sıcaklık artışı müjdesi verdi.

AKOM, kentte sıcaklıkların hafta ortasına (çarşamba) kadar 7-10 derece bandında, mevsim normallerinin altında seyredeceğine dikkat çekti.

Kentte sıcaklıklar perşembe gününden itibaren yükselişe geçecek.

Hafta sonuna doğru termometrelerin 15-17 dereceleri görmesi ve bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen sıcaklıklar şu şekilde:

Pazartesi ve salı: Hava çok bulutlu ve yerel yağmurlu. Sıcaklıklar 4-10 derece arasında.

Çarşamba: Yağış mola veriyor, ancak hava hala serin (8°C).

Perşembe: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu. Sıcaklıklar 6-13 derece arasında.

Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 9 ile 14 arasında.

Cumartesi: Parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 9 ile 15 arasında değişiyor.

Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 10 ile 17 arasında değişecek.