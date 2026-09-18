AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor
İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 26-28 derece, gece ise 16 derece civarına düşmesi bekleniyor. AKOM, kentte 22 Eylül Salı günü sağanak yağış görülebileceği tahmininde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor.
Havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı gün içerisinde 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 16 derecelere kadar azalabileceği öngörülüyor.
AKOM'un raporuna göre, kentte 22 Eylül Salı günü sağanak bekleniyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/3af9YJstYK— AKOM (@ibbAkom) September 18, 2026