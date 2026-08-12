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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağış geliyor

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta sonu yağış bekleniyor. Öte yandan kentte sıcaklıkların 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağış geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentte 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günü yerel yağmurlar etkili olacak. Sıcaklığın 20-27 derece arasında olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 20-27 derece arasında seyredecek.

Haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar İstanbul’da yağış görülmeyecek. Hava çoğunlukla güneşli ve gökyüzü açık olacak.

17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 20-28 derece, 18 Ağustos Salı günü ise az bulutlu ve açık bir hava ile sıcaklığın 21-30 derece arasında olması öngörülüyor.

Öte yandan hafta sonu için tahmin edilen yerel yağışların cumartesi günü 1-4 kg/m², pazar günü ise 2-5 kg/m² aralığında olması bekleniyor.

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