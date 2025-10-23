  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Takip Et

AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

AKOM, İstanbul için 24 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 25 Ekim Cumartesi günü de sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Raporda 24 Ekim Cuma günü için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

25 Ekim Cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye başvurusuTutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye başvurusuGündem
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederimBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederimGündem
Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?Gündem

 

Gündem
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?
Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?