AKOM tarih verdi: İstanbul’da iki gün sürecek sağanak alarmı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da beklenen hava koşullarına ilişkin güncel raporunu yayımladı.

İstanbulluları bekleyen yeni hava dalgasına ilişkin "DİKKAT" başlığıyla yayımlanan rapora göre, megakentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve yerini yağışlı bir havaya bırakacak.

İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor

AKOM'un paylaştığı verilere göre, 27 Ağustos Perşembe günü (bugün) öğle saatlerinde sıcaklığın 31°C'ye ulaşması, nem oranının ise yüzde 45 ile 85 arasında seyretmesi bekleniyor. Poyraz yönünden esecek rüzgarın saatte 10-40 km hıza ulaşacağı belirtilen raporda, bugün için herhangi bir yağış öngörülmüyor. Ayrıca deniz suyu sıcaklığının da 24°C olduğu bildirildi.

İstanbul’da hafta sonu hava değişiyor

Pazar günü itibarıyla ise İstanbul'da yağışın etkisini kaybetmesi, havanın az bulutlu ve açık bir gökyüzüne kavuşması öngörülüyor. Ancak kuzey-doğu (Poyraz) yönlü rüzgarların aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esmeye devam ederek serinlik vereceği vurgulandı.

30 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıkların yeniden 30°C seviyelerine çıkması bekleniyor.