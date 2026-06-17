AKOM tarih verdi: İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, rüzgârın ise bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacağı açıklandı.

Sıcaklıklar 26 ile 30 derece aralığında olacak

Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ile 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporunda günlük hava durumu şu şekilde sıralandı:

17 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

20 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Haziran Pazar: Parçalı ve az bulutlu

22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık