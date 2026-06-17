AKOM tarih verdi: İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor
AKOM, paylaştığı hava durumu raporunda İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Raporda, hafta boyunca rüzgârın fırtına şeklinde eseceği ve sıcaklıkların 26-30 derece arasında olacağı kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, rüzgârın ise bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacağı açıklandı.
Sıcaklıklar 26 ile 30 derece aralığında olacak
Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ile 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporunda günlük hava durumu şu şekilde sıralandı:
17 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık
18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
20 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
21 Haziran Pazar: Parçalı ve az bulutlu
22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/zxdGL7lwI6— AKOM (@ibbAkom) June 17, 2026