AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede yükselecek

İstanbul’da kışı aratmayan soğuk hava, yaklaşık 10 derece civarındaki sıcaklıklarla etkili olurken, kısa süreli bir ısınma dönemi başlıyor. AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, Perşembe gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde yükselecek.

Bugün analiz ettiğimiz hava kirliliği raporundaki kükürt ve partikül madde yoğunluğu, rüzgarın yön değiştirmesi ve ısınmayla birlikte bir miktar dağılma sinyali verse de, hafta sonu gelecek yağışlar atmosferi temizleme görevi görecek.

Cuma günü haftanın en sıcak günü

AKOM’un "Dikkat" notuyla paylaştığı rapora göre, İstanbul’da Cuma akşam saatlerine kadar yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı şehirde sıcaklık grafiği şöyle şekillenecek:

Perşembe günü Isınmanın ilk sinyalleriyle termometreler 15°C eşiğini zorlayacak. Cuma günü ise Haftanın en sıcak günü yaşanacak; sıcaklıkların 17°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bahar havasının keyfi kısa sürecek. AKOM, Cuma akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu. Yağışın şiddetine dair paylaşılan teknik detaylar ise şöyle:

Cuma Akşamı: Hafif seyretmesi beklenen yağmurun metrekareye 3-7 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi: Yağış şiddetini artırarak yerini sağanağa bırakacak (5-12 kg/m²).

Pazar ve Pazartesi: Yağışlı havanın etkisi sürecek, gökyüzü griye dönecek.