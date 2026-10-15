AKOM tarih verdi: İstanbul’da yağışlar ne zaman bitecek?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte dün sabahtan beri aralıksız etkisini sürdüren sağanağın bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

AKOM'un verilerine göre İstanbul genelinde cuma ve cumartesi günleri de kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yarın yağışın biraz etkisini kaybederek devam etmesi bekleniyor. 15-30 kilogram civarı yağmur beklenirken hava sıcaklığı ise 14 derece olacak.

AKOM'a göre yağış cumartesi günü şiddetini artıracak. Cumartesi günü 30-60 kilogram arası yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı yine 15 derece civarında olacak.

Pazar ve pazartesi günleri ise güneşli hava geri gelecek. Parçalı bulutlu ve yağmursuz gözüken günlerde hava sıcaklığı ise 17 dereceye yükselecek.