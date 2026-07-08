AKOM tarih verdi: Sağanak yağışın ardından kavurucu sıcak hava dalgası yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 8 Temmuz 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da gün boyunca güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Öğle saatlerinde termometrelerin 31 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklığın, akşam saatlerinde 23°C'ye, gece ise 21°C'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde nem oranının yüzde 35 ile 75 arasında olacağı belirtilirken, rüzgârın güneyli yönlerden 2-12 km/s hızla hafifçe eseceği bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

İstanbul'da perşembe gök gürültülü sağanak bekleniyor

AKOM'un paylaştığı haftalık rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca perşembe günü hariç yağış beklenmiyor. Ancak 9 Temmuz Perşembe günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağış karşılayacak.

Perşembe günü metrekareye 5 ila 12 kilogram arası yağış düşmesi öngörülürken, hava sıcaklığının da en yüksek 26°C seviyesine inerek megakente nefes aldırması bekleniyor.

İstanbul'da yağmur sonrası sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor

Yağışlı geçecek perşembe gününün ardından cuma günü megakentte hava yeniden az bulutlu ve açık olacak. Rapora göre, aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esen poyraz (kuzeydoğu) yönlü rüzgârlar serinlik vermeye devam etse de, sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca 29-33°C aralığında seyredecek. Hafta sonu sıcaklıkların artış göstererek cumartesi 32°C'yi, pazar günü ise 33°C'yi bulması öngörülüyor.