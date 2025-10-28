AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti etkileyen yağışların sona erdiğini duyurdu. AKOM açıklamasına göre, önümüzdeki 7-10 günlük süreçte herhangi bir yağış beklenmiyor.

Hafta ortasından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları 22-24°C seviyelerine ulaşacak.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”